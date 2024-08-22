位在東區星級烘焙名店「神旺普諾麵包坊」的蛋黃酥向來於各大節日中熱銷破萬顆，更在每年中秋節慶創下銷售破千盒的好成績，今年「神旺普諾麵包坊」中秋全新力作「金饌蛋黃酥」節慶禮盒，此次精選台灣在地食材、費時研製，即日起至9月2日前網路訂購，可享早鳥9折優惠。

「神旺普諾麵包坊」的「金饌蛋黃酥」節慶禮盒，結合3款台式手工酥點，「珍饌相思豆沙」、「醇芋泥蛋黃酥」、「紅玉核桃麻糬，數量有限售完為止。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

神旺普諾麵包坊中秋推出「金饌蛋黃酥」節慶禮盒，其中包含3款好味台式酥點，除了普諾最雋永經典的「珍饌相思豆沙」反覆揉、桿、折、槌而成的纖薄外皮裹入飽滿內餡，由溫潤綿密的萬丹紅豆沙，裹覆香氣滿點的鹹蛋黃，烘烤前表面輕刷蛋液，中高溫烤至金黃酥香，出爐即香飄滿屋，誘人食慾。

新推出的「醇芋泥蛋黃酥」嚴選本地芋頭製餡，軟糯香甜、綿滑香濃；創新口味的「紅玉核桃麻糬」，選用擁有「台灣香」美名的紅玉紅茶，巧妙入餡製皮，馨香沉穩、喉韻深遠。

「金饌蛋黃酥」節慶禮盒堅持古法、純手工捏製的糕點，顆顆扎實飽滿，3種口味共９入，原價980元，即日起至9月2日前網路訂購，可享早鳥9折優惠，數量有限，售完為止。

觀光客最愛的人氣商品「經典鳳梨酥禮盒」一盒9入450元，另有大宗採購優惠價。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

除了應景的中秋酥餅糕點外，麵包坊也推出觀光客最愛的「經典鳳梨酥禮盒」，嚴選法國諾曼第奶油，每日手工製成酥香、厚實餅皮，搭配台灣在地優質鳳梨，秘製酸甜果餡，中溫烘烤、金黃外皮包裹著主廚特製完美比例的內餡，一口咬下扎實細緻的豐富口感，保有傳統的古早味且不甜膩，1盒9入450元，另有30盒以上大宗採購優惠，讓消費者不論是送禮或是自用皆為最佳首選。