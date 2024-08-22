行政院今核定明年度中央總預算，針對總預算對台電、勞健保等撥補狀況，主計長陳淑姿表示，總預算撥補台電1000億元，勞保1200億加上疫後特別預算100億元共1300億元，而健保財務協助則是336億元。（行政院提供）

行政院今核定明年度中央總預算，歲入3兆1534億元、歲出3兆1325億元，創新高，預計8月底送立法院審議。針對總預算對台電、勞健保等撥補狀況，主計長陳淑姿表示，總預算撥補台電1000億元，勞保1200億加上疫後特別預算100億元共1300億元，而健保財務協助則是336億元。

陳淑姿說，明年度總預算主要是用於均衡台灣基礎建設、跨域創新淨零轉型、完備社會安全體系、投資未來世代、打造健康台灣、強化國防安全，以及持續給予地方政府財政協助等施政重點項目。

其中健保財務協助336億元，內含公務預算增額負擔健保費144億元，較今年度撥補200億元還少，媒體詢問，可否達到立法院主決議，健保點值達到1點0.95元目標？

陳淑姿說，健保補助336億也是增加，就衛福部主管經費扣掉肺炎防治經費、一次性經費，整個增加700億元，健保扶助上遠遠增加很多；行政院秘書長龔明鑫說明，健保補助部分不能只看單項，政府整體對健保財務協助就是336億元；衛福部補充，144億元是政府依規定負擔健保費的36％。