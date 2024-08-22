「第59屆金鐘獎」戲劇及節目類金鐘獎典禮分別於10月18日、19日在台北流行音樂中心舉辦，2日主持人吳姍儒、姚淳耀今（22日）出席典禮主持人發布會，分享首次接下主持棒的緊張心情。懷孕9個月的吳姍儒，屆時典禮時將向月子中心請假，她今再次表示產後不會硬性減肥，「典禮的重點不是我，是與會嘉賓跟入圍者。」

吳姍儒、姚淳耀出席典禮主持人發布會。（三立提供）

她說，因為懷孕的關係還沒有訂製典禮當天的禮服，跟造型師約好等生完時再依照身型狀態，挑選禮服。她今不願透露懷孕後增重幾公斤，「我其實是故意不看數字，因為我知道大家會問，產檢時沒有被醫生告誡過重。我這胎比較沒有腫，我自己也覺得這胎好小，好像假懷孕。」

吳姍儒產後不會硬性減重。（三立提供）

今為吳姍儒產前的最後一場記者會，她表示越接近預產期，內心越緊張，「醫生有說第二胎有機會提早，也有可能隨時會生」，10月的金鐘獎將為她產後復出的第一場活動，她期許產後可以好好休養，有足夠的體力負荷典禮上的一切。

之前爸爸吳宗憲允諾，她懷女兒的話將包200萬大紅包，她笑言還沒收到，「不會去問他說匯款了沒，這就是他的一個心意、祝福」。日前，吳宗憲在節目中表示，他已經決定將大部分財產捐出做公益，剩餘部分則將平均分給3個女兒，兒子鹿希派則被排除在外，鹿希派曾對此表示：「你不知道他的個性，搞不好他真的會全部捐出去。但我真心期盼他只是在吹牛。」吳姍儒今則笑虧，「我覺得這是很合理的投資。」