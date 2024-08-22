台北市立動物園舉辦動物「慰靈祭」，藉此向過去曾長期陪伴大家的動物，表達感謝之意，圖為「雙峰駱駝-煙雨」。（台北市立動物園提供／劉瑋晴台北傳真）

今年適逢台北市立動物園建園110周年，也是動物園首次舉辦動物「慰靈祭」的百年紀念。園方於22日邀請財團法人台北市木柵忠順廟在園內舉行「慰靈祭」，藉此向過去長期陪伴大家的亞洲黑熊「小熊」、小貓熊「美可」、「YaYa」、雙峰駱駝「煙雨」等動物們表達感謝之意，同時也為園區的動物與工作人員祈福。

動物園的「慰靈祭」已成為結合農曆7月中元節的固定活動，並隨著時代發展出多元形式，例如疫情期間舉辦的線上法會。今年除邀請木柵忠順廟進行「動物慰靈祭暨中元普渡法會」外，還於8月9日舉辦了由基督教長老主持的「平安禱告會」，並於8月12日邀請台北地藏禪寺舉辦線上法會。

動物園園長諶亦聰表示，動物園肩負著野生動物保育、研究、教育及寓教於樂的使命。今年，有多隻深受喜愛的動物，包括亞洲黑熊「小熊」、小貓熊「美可」、「YaYa」、雙峰駱駝「煙雨」、馬來貘「Hideo」、單峰駱駝「玉葉」、無尾熊「Nicole」等，先後告別了生命。儘管動物的誕生與逝去是自然的生命循環，如何在這過程中放下執念，仍是動物園與所有人共同面對的課題。

動物園補充，動物「慰靈祭」自1924年開始舉行，為往生動物舉辦宗教法事。早期園史記載曾有動物參與儀式，例如1930年第2屆慰靈祭時，由亞洲象「瑪小姐」代表動物參禮，1950年代則由亞洲象「馬蘭」擔任代表。但隨著動物福祉意識的提升，此後不再讓動物參與此類儀式。