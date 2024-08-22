台南市議會第4屆第6次臨時會22日最後一天，針對日前凱米颱風專案報告，市議員蔡育輝提案建請市府放寬補助對象，除了一般住戶，商家店面也可申請屋內淹水補助；蔡育輝今天質問市長黃偉哲「到底要不要補助？」黃偉哲允諾，會在下一個定期會召開前答覆可不可行。

上月底凱米颱風肆虐南台灣，為了協助民眾重建家園，台南市政府災後對於淹水超過20公分以上的住戶加碼救助金，泡水汽、機車也加碼補助，但商家並非「有居住事實的現住戶」，無法請領補助，只能向國稅局或稅務局申報減稅，讓許多商家抱怨不滿。

市議員蔡育輝建議台南市政府可以創全國先例，補助淹水的商家，讓災民感受到政府關懷的誠意。（摘自台南市議會直播頻道／張毓翎台南傳真）

蔡育輝說，「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」預定賸餘數14億5740萬餘元，此次凱米颱風泡水汽、機車的補助經費來源，就是從該專戶支應，市府既然可針對泡水汽、機車拿出來補助，為何不能補助商家？這次許多做小本生意的商家，損失相當大，卻無法申請淹水補助，罵聲連連。

蔡育輝建議台南市政府可以創全國先例，補助淹水的商家，讓災民感受到政府關懷的誠意。

黃偉哲答詢時說，市府會研議看能不能補助商家、在現有財務範圍內盡量做。（摘自台南市議會直播頻道／張毓翎台南傳真）

黃偉哲答詢時說，市府會研議看能不能補助商家、在現有財務範圍內盡量做。不過，蔡育輝認為市府每次說要研議，卻拖很久，要求給時間表。黃偉哲對此允諾，會在下個定期會前答覆可不可行。