墾丁近年因為住宿、物價高，人氣急速下滑，不少人直呼，去墾丁玩不如去沖繩，然而有網友認為，去沖繩玩花費比較貴，要多一筆機票錢，且墾丁還有語言優勢，究竟是哪裡輸了，貼文曝光後，大批網友直指有2關鍵，墾丁攤商把遊客當盤子，以及沙灘被業者的陽傘霸佔要收費，大呼「不想再去」。

原PO昨天在PTT發問，「是什麼讓墾丁輸掉台灣遊客？」明明去日本沖繩玩還要加上機票錢，算下來比墾丁貴，而且墾丁還有語言優勢，為什麼會輸給沖繩。

貼文PO出後，引發大批網友討論，其中很多人不滿墾丁沙灘被業者霸佔，「上次看到排球網想要打，結果一個在地人說要收費300，但場地破破爛爛沒劃線，從此再也不去」、「一堆要付費的海灘洋傘，看了就倒彈，完全不想去」、「檳榔渣滿沙灘，噁爆」、「佔地為王真的太多，很討厭」、「沙灘根本被業者霸佔，完全不能接受」。

還有人表示，物價高也是原因之一，「千元吃和牛，跟千元吃滷味你選誰？」、「遠加上沒特色又盤到不行」、「太遠啊，住宿又貴」、「別的地方把你當客人招待，墾丁把你當盤子敲」，大家反而認為去沖繩玩超讚「一樣三天兩夜，多加1萬能出國不香嗎？」、「北部人下墾丁交通費很貴好嗎」、「墾丁的住宿費用至少是沖繩兩倍起跳」、「雖然整體旅遊預算沖繩會需要多一些，但東西好吃，風景漂亮到處是美麗沙灘，自駕超舒服」。