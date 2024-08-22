台灣周邊海域近期時常有大陸和其他外國軍艦出沒，在20日傳出，有2艘俄羅斯海軍的軍艦在台灣、沖繩之間海域出沒，其中1艘更是擁有驚人火力的「光榮級」飛彈巡洋艦。

根據日本防衛省資料顯示，20日清晨在西表島西南方60公里處海域，偵獲俄羅斯海軍光榮級巡洋艦「瓦良格號」，以及無畏級驅逐艦「薩波希尼可夫元帥號」，兩艦稍後通過與那國島和西表島之間海域，朝東北方向往東海航行，日本海上自衛隊為此派出摩周號補給艦監控。

根據相關資料，光榮級巡洋艦長186公尺，寬20公尺，排水量11400多噸，目前共計有2艘在役（原有3艘，但編號121的「莫斯科號」在2022年4月份於黑海被烏軍擊沉）；在武裝方面，光榮級巡洋艦配備有64枚S-300防空飛彈、16枚P-500反艦飛彈、1門AK-130 130mm雙管艦炮和6組AK-630 30mm近迫防禦系統。