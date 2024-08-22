近日使用偽變造汽車號牌案件日益猖獗，假車牌不只能上網購買，甚至還有人突發奇想，用黏土、奇異筆等塗改車牌，讓車牌遭冒用的民眾十分困擾。新竹市監理站與新竹市政府、新竹市交通隊合作，透過車辨系統通報到「淨牌群組」，1年內共拖吊註銷或偽造號牌等車輛33件。

為查緝、取締偽造號牌，新竹市監理站與市府合作成立「新竹市淨牌群組」，當市府停管單位智慧停車柱車牌辨識，發現有註銷或偽造號牌後，將自動通報至「新竹市淨牌群組」，串聯群組通報後，提供新竹市警察局交通隊即時查緝，自去年8月起至今年7月止，共拖吊、註銷或偽造號牌等車輛33件。

近日使用偽變造汽車號牌案件日益猖獗，影響民眾權益，近日監理站也在接獲系統通報偽造號牌後，即刻會同新竹市警察局交通隊前往新竹市香山區成功查扣偽造號牌2面，阻止其繼續使用。

監理站也提醒，車牌屬行車許可憑證，兼具文書性質，屬「特種文書」，懸掛偽造車牌上路，依道路交通管理處罰條例第12條最高可處新台幣1萬800元罰鍰；另製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。

新竹市監理站站長黃友川表示，目前號牌已有多道防偽機制，至於利用網路平台販售偽造號牌，亦已持續追蹤相關連結，籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及觸犯刑法，得不償失。