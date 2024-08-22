中秋節將屆，國人愛團聚烤肉，台中市大安區農會於22日上午在飛天豬餐館舉行烤肉串發表會，其中包括豬五花、里肌與梅花3大經典豬肉部位，選用百分之百產銷履歷豬隻，推廣在地農畜產品，讓烤肉愛好者多一份消費新選擇。

精挑細選後的大安豬肉，肉質細緻，尤其五花肉串鮮香多汁、里肌肉串細緻柔嫩，以及梅花肉串肥瘦恰到好處，大火燒烤至表皮酥脆，現場來賓品嚐後紛紛表示，噴香多汁又美味可口。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，產銷履歷豬隻的烤肉串，是來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，全程低溫控制保持在最佳鮮度。

大安區農會現場分享烤肉串料理方式，先用烤箱預熱上下火250度，再將肉串鋪於烤盤上，入烤箱後烤約5分鐘，先翻面再烤約5分鐘；烤至表面微焦後取出，2面刷上燒肉醬，入烤箱、烤香即可食用。

大安區農會指出，烤肉時將烤架預熱至中高溫，將烤肉串放在烤架上，每面烤至呈金黃色且微微焦香。為確保均勻受熱，須時常翻動烤串；烤製過程中，可適時刷上一層醬料或橄欖油，讓肉串保持濕潤並增加風味。待烤好時稍微靜置1至2分鐘，讓肉汁回流，口感更佳。

蔡建宗指出，大安區農會飛天豬產銷履歷烤肉串，取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷3驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，讓消費者安心享用美味。

大安區農會指出，中秋節專案不僅有經典香腸禮盒及飛天豬腸鮮禮盒，更有系列單品供消費者做選擇，今年農會首推烤肉串，讓想居家烤肉的消費者，不僅方便快速亨調，更能輕鬆滿足不同人口味的需求。