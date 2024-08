台灣2024民主黨黨代表大會(DNC)觀選團,行程進入第三天,上午訪團與前聯邦參議院民主黨領袖Tom Daschle會面,訪團成員民進黨高雄市議員湯詠瑜表示,「閱外交官無數」的Tom Daschle高度肯定我國駐美外交官員的專業與勤懇,也同時強調跨黨派合作的重要性,因為「妥協是民主的氧氣」(“Compromise is the oxygen of democracy.”)。

湯詠瑜說,這幾日出席各大智庫舉辦的研討會,觀察到年輕族群關注的婦女生育自決權、移民政策、工作權、平等權,成為兩黨交鋒的關注議題。

下午訪團則和美國眾議院軍事委員會海權小組首席眾議員Joe Courtney進行對話,雙方就台美軍事、安全合作等議題進行意見交流。

總團長王定宇表示,Joe Courtney去年曾與眾院軍事委員會主席Mike Rogers一行9位眾議員訪台,是對台美安全合作貢獻很多的老朋友,也期盼未來能繼續深化台美夥伴關係。