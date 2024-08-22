蔡姓男子於去年8月9日酒後開車，他以時速102公里駕車行經左營區左營大路與店仔頂路交岔路口時，撞擊停等紅等的一對情侶，導致1死1重傷。且在案發後，蔡男卻先去看車子毀損的狀況，而不是關心傷者，他對此辯稱，因為去找眼鏡。橋頭地院經國民法官審理後，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處徒刑7年5月。

蔡男對酒駕心存僥倖，當天在聚餐後有朋友說要幫蔡男找代駕或搭朋友駕駛的車等語，但蔡男不聽勸，還說錢都買酒了，沒有錢找代駕。蔡男還辯稱，他本以為黃姓友人會幫忙開車。法官認為，這只是蔡男的主觀上認為，事實上他並沒有向黃姓友人要求幫忙開車回家。

且蔡男在事發後雖然有留在現場，卻沒有去關心傷者、協助救援。他在審理時辯稱，這是因為眼鏡不見了，要去找眼鏡等語，他的近視有300多度。根據判決，近視300多度應不會到完全看不到的情況，且依據到場處理警員的隨身密錄器影像畫面，蔡男在事發後先關心車損，悔意尚有不足。

警方在車禍後將蔡男送往高雄榮民總醫院，採驗血液做酒測，檢出血液中酒精濃度為199MG／DL（即百分之0.199），換算吐氣所含酒精濃度為0.99毫克。橋院與國民法官審理後，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處徒刑7年5月。可上訴。