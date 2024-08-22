緯創數技董事長黃柏漙表示，此回智慧古蹟園區的合作，深度探究了園區使用者與管理者的需求，並透過5G AI技術克服古蹟場域的各種挑戰，融合古蹟歷史的文化底蘊，設計出結合科技與人文的全新造訪體驗。他指出，AI不僅是一門科學，也是一門藝術，在松山文創古蹟智慧園區中，即是結合了AI與文化、歷史、心理及藝術的融合設計，創造出科技人文的最佳示範點。

緯創數技展示了多項5G與AI應用服務，包括「AI智慧數據全戰情管理平台」、「5G移動式多功能服務機器人」、「5G即時偵測園區管理BodyCam」、「松鴨桑AR園區即時導航」、「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」、「加值能源管理服務」及「5G 360°全景暨多視角直播」等全新AI科技體驗。而緯創數技旗下的郁創科技，未來也將繼續拓展這些成功的AI科技服務，並將智慧園區管理的全方位解決方案推向廣泛的場域。

松山文創園區因腹地大，現有保全與監視器在場域安全監控仍遇有多處園區死角，無法即時傳遞影像與告警，透過「5G即時偵測園區管理BodyCam 」則能透過5G專網即時串流回傳異常事件影像，針對園區死角進行安防巡邏，以及針對突發事件即時系統性回報，啟動緊急應變行動，提升維安處理效率。隨著5G AI應用服務的導入，園區內的5G覆蓋率亦大幅提升，可縮短緊急安全事件處理時間達4倍。

松山文創園區每年約有700萬以上旅客造訪，其中國際遊客占70％，但園區志工僅有60位，在有限的人力資源下，可透過「5G移動式仿真服務機器人」，提供多國語言之導覽諮詢服務，並可在園區非營業時間進行巡檢，AI自動分析辨識異物入侵等事件，並將影像即時回傳戰情室，提升園區安全管理效率，活化園區人力調度。

「松鴨桑」的AR擴增實境導航功能，能引導遊客前往目的地，提升便利性。另透過「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」，則能根據活動時間推送互動廣告，並提供中、英、日、韓等四種語言的AI語音客服諮詢服務，因應來自世界各地遊客的需求。

「5G即時偵測園區管理BodyCam 」則能透過5G專網即時串流回傳異常事件影像，針對園區死角進行安防巡邏，以及針對突發事件即時系統性回報，啟動緊急應變行動，提升維安處理效率。

此外，透過「加值能源管理服務」，可即時且精確地掌握松山文創園區的電力數據，為長期的淨零碳策略制定提供有力依據。「智慧數據全戰情管理平台」則將各項應用集中管理，協助園區管理者做數據監控與即時的決策調整，在維護古蹟的同時，實現文化與科技的永續共存。