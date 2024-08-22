M痘（Mpox）病毒發生突變，在非洲大爆發，最新Ib型不再侷限親密接觸和性行為，連家戶間的接觸與兒童都可能感染，兒童致死率更高達5.5％，世界衛生組織（WHO）日前宣布，列「國際關注公共衛生緊急事件」，疾管署今天因此召開專家會議，決議即起增加兩類M痘疫苗接種對象外，同時建置快速檢驗技術，檢驗時間從3天縮短為半天就知道結果。

「非洲疫情不單純！」疾管署發言人羅一鈞表示，依最新疫情評估顯示，不僅不再侷限於親密接觸和性行為傳播，非洲M痘Ia及Ib型病毒均發生改變，雖跨國傳播以Ib型為主，但原本舊型Ia型，也在當地開始侵襲兒童，造成疫情快速上升及高致死率，現掌握致死率最高有達5.5％。

而根據疾管署統計，國內自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月19日累計確診403例病例，包括381例本土及22例境外移入），1人死亡，其中今年累計44例，今年疫情明顯捲土重來。不過國內尚未監測到Ib型，台灣目前流行為IIb型，致死率1％。

因此疾管署今天舉行M痘專家會議，會中作出決議，包括疾管署已依據世衛及歐洲CDC共同發布之Ib型核酸檢驗方法（RT-PCR）建置國內快速檢驗技術，兩周內可建置完成，針對M痘陽性個案將同時進行3種分型檢測，其中可將Ib型的檢驗時間由目前的3天縮短為半天內就可知道基因序列。

因應醫療人員未來可能會接觸到確診個案，羅一鈞表示，疾管署將修訂「醫療機構因應Ｍ痘感染管制措施指引」，包括醫療院所中的醫生、護理師、清潔員等，只要有照顧疑似或確診Ｍ痘第I型個案應佩戴N95口罩、防水隔離衣及護目裝備。

另外，公費疫苗對象增加以下兩類：

● 我國駐非洲醫療團人員：比照在國內醫療相關人員接種對象，提供公費Ｍ痘疫苗接種（出發前或返台時接種）

●追加劑（第二劑滿2年可接種）：執行正痘病毒屬分離與培養之實驗室人員

羅一鈞說，目前國內有7家醫院跟肯亞、馬拉威等5個非洲國家有醫衛合作計畫，所以一併納入公費M痘疫苗接種對象。目前國內庫存疫苗有2萬瓶，預計年底會再加購1萬瓶，總共可供7到8萬人接種。

目前可以公費接種M痘疫苗對象還包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。