雲林縣議會「雲林縣議會因應國土計畫法實施之配套措施研究專案小組」22日舉行首次報告，縣議員砲聲隆隆要求縣府農業處用心，屏東縣的「農一」比例低，雲林要好好檢討修正；也有議員表示若農地無特別補償，貧富差距拉大，外縣市的科技新貴月薪動輒破百萬，雲林農家卻連外籍看護都請不起。

雲林縣在國土計畫中的農一、農二面積全國最多，約9萬多公頃，縣府多次向農業部反應8大訴求，迄今均無正面回應，雲林縣議會組成「雲林縣議會因應國土計畫法實施之配套措施研究專案小組」鞭策縣府。

城鄉處長林長造22日於議會報告指出，攸關人民權益最重要的地使用管制規則9個子法還在預告尚未訂定，其中關於建蔽率、容積率看起來都有下殺；最爭議的農一、農二畫設，中央指會有農政資源投入，但迄今也未明；雲林縣府提案3年的「農業權」至今中央無回應。

林長造說，雲林縣府主張農一、農二要適度調整，目前也正在研擬；中央根據2300萬人口的糧食安全計算全台需有74萬到81萬公頃農地，雲林人口66萬多，農地應只提供2萬3000公頃，其餘應由其他縣市購買「農業權」，縣府強烈要求農業權必須入國土計畫法。

縣議員林岳璋、林深、蔡永富、賴明源、蔡東富、蔡明水、王又民、蔡孟真、張維崢、鍾明馨、陳俊龍、專案小組召集人李明哲均表達看法。

多數議員表示，國土計畫法對雲林縣民極度不公，要求農業處要更用心，同樣是農業縣的屏東縣，農一比例低，應更周全維護縣民權益。也有議員說，若農地無特別補償，貧富差距拉大，外縣市的科技新貴月薪動輒破百萬，雲林縣農家卻連外籍看護都請不起。

民進黨議員張維崢則表示，雲林縣府巡迴20鄉鎮市舉辦國土法說明會是政治操作、恐嚇民眾。蔡孟真也表示，國土計畫法是國民黨執政時期通過，應該由藍、白立委廢止。無黨籍議員鍾明馨反問，若國土法是惡法，民進黨執政為何要推動？