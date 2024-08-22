樂天啦啦隊女神壯壯（沈立心）擁有甜美精緻臉蛋，凹凸有致的身材又被網友封為「人間水蜜桃」。昨(21日)她在IG分享為內衣代言的新一組宣傳照，可見她穿上深褐色的內衣及小褲，外面套了件粉色襯衫，一抬腿私密部位還全都露，讓網友看了暴動。

壯壯昨發文說：「『我們能做的只有愛』，愛，是一場冒險，是一段尋找自我內在的旅程，這個世界隨時都在重新開始，而一切又從今天開始」，並說：「親愛的胸部，對不起讓妳久等了，妳一直在等的舒適與美觀並存的完美搭檔，我給妳找到了」。引來網友回應：「性感女神」、「太辣了」，好友琳妲也招手說：「快來（上節目）溫泉蛋。」

壯壯分享為代言內衣拍的辣照。（圖／翻攝自ula_shen_ IG）

壯壯常不吝秀出好身材。（圖／翻攝自ula_shen_ IG）

近年台灣的啦啦隊成員常被粉絲嫌年紀太大，就連32歲的壯壯也被問過類似問題，先前她發文表示對這個問題非常驕傲，表示對女性的年齡和工作已經有越來越多討論的空間，可以實踐真正性別上的平等，不再只是討論女性到什麼年紀就該生小孩，或是女生的能力不可能比男生好的刻板印象。

壯壯日前推出新單曲〈星空下的約定〉。（圖／翻攝自ula_shen_ IG）

壯壯當時說，現在男生也可以當啦啦隊成員，因此女生為何到了40歲就不能在啦啦隊工作，並強調自己只要專業、敬業完成項目，管控好自己的外表和體態健康，一樣有資格在這領域發光發熱，「40歲又怎樣，我覺得才剛開始呢」，一席話也引來粉絲稱讚高EQ。