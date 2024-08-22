民進黨基隆市議會黨團21日以基市府預算執行率低落，痛批基隆市長謝國樑施政不力。但基隆市政府22日指出，基市府在「財政績效與預算編列情形」面向考核獲選全國第2名，證明基隆財政穩健將持續積極辦理各項建設，盼展現更多市政亮點讓市民有感。

民進黨團21日質疑，基市府在許多中央補助的計畫中，預算執行率偏低，甚至在前瞻計畫的預算執行率方面，基市府的預算執行率更低至34％，認為這是謝國樑施政不力的具體表現。

對此，基隆市政府主計處表示，部分計畫預算執行率偏低的主要原因，包括了中央補助預算尚未審查通過、工程多次流標等因素影響，市府都積極改善。舉例來說，民進黨團質疑國門廣場計畫的預算執行率為零，但實際上該計畫是受到了周邊相關工程延宕無法開工，原案辦理契約解除後，刻正與航港局討論後續方案。

另外，執行率偏低的公共充電樁補助計畫，主計處表示，該計畫是2023年到2024年度跨年執行，該計畫於2023年7月才核准，市府正積極執行中。另外，其他執行率偏低的計畫，如南榮公墓興建生命典藏館案前置作業辦理耗時、暖暖區過港路工程等，因多次流標，停六停車場擬改為BOT等原因致影響執行進度，皆積極進行改善，盼提高執行率。

謝國樑表示，基隆市政府的財政狀況良好，基隆市2023年不僅是近年來惟一人口淨增加的年度，同時，在行政院針對各直轄市及縣市進行去年度一般性補助款考核時，基隆還在縣市組排名全國第二。同時基隆市累計債務管理成效良好，減少債務餘額，以及開源成效良好，包括稅捐徵收及規費、罰款徵收情形皆較前一年度進步。

謝國樑說，這都是基隆市現實的情況，民進黨團從中硬挑出毛病、問題，卻忽略了基隆市不管整體的財政、人口、環境，都持續不斷在進步。市府也將持續規畫辦理各項重大建設與活動，讓市民安居樂業，並朝有愛城市願景繼續努力。