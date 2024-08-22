立委何欣純日前到場會勘衛生所環境。（何欣純國會辦公室提供／李京昇台中傳真）

台中和平區位處偏遠，當地居民醫療都仰賴梨山衛生所，但衛生所建築老舊、醫護人力不足等，地方爭取修繕梨山衛生所辦公廳舍。立法委員何欣純22日指出，該項計畫已提報衛生福利部，衛福部允諾將修繕計畫納入2025年補助，將補助近250萬協助修繕，來改善衛生所環境。

梨山衛生所即使已歷經多次室內外牆面、排水設備補強，但環境安全仍堪憂，地方迭有反映診間、辦公廳舍老舊狹窄，內部空間動線也不佳，且醫療設備老舊不足。

何欣純表示，和平地區交通不便、就醫不易，全靠第一線的衛生所醫事人員來守護照顧民眾的健康，梨山衛生所不只對在地居民很重要，還有對遊客及梨山產業移動人口的健康照護也很需要。

因此，她得知地方需求，爭取衛福部補助，協助修繕衛生所空間，目前中央已初步同意，將列入明年預算並補助250萬元，而長期部分，地方期盼重新興建梨山衛生所，她也請國有財產署盤點是否有合適土地以供評估規畫。

另外，今年3月和平區自由里牙醫巡迴醫療站開幕啟用，何欣純表示，她很感謝台中市大台中牙醫師公會，致力於將牙醫帶到偏鄉，讓偏鄉民眾能就近獲得醫療服務。未來她也會持續關注優化偏鄉醫療，來守護和平大梨山地區民眾健康