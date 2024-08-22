澳洲聯邦國會「外交國防暨貿易聯席委員會」副主席佛塞特及「公司暨金融服務聯席委員會」主席歐妮爾21日在國會發起臨時動議，指出聯合國第2758號決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權等，並獲參議院一致通過。外交部感謝澳洲國會堅定支持我國國際參與。

該動議指出，聯合國第2758號決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣未來的地位，更未限制台灣參與聯合國機構或國際組織的權利。該動議獲得參議院一致通過。

外交部對澳洲國會堅定支持我國國際參與表示高度肯定與誠摯感謝。

外交部表示，佛塞特及歐妮爾今年7月訪台參加「對中政策跨國議會聯盟」年會，為我國堅實友人。澳洲國會也是IPAC本屆年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」後，第一個以該範本通過動議的國家。

外交部感謝澳洲及IPAC為我國發出正義之聲，並呼籲國際社會共同反制中國大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議，以及中方將該決議與所謂「一中原則」進行謬誤連結的企圖。我國將繼續與澳洲等理念相近夥伴合作，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值，並維護區域和平、穩定與繁榮。