希望藉此次「愛畫話」畫展活動，在重陽節前募集20萬認購400隻澎湖惠民重建吉祥物平安龜的撲滿。（吳佩蓉攝）

由17歲洪愛甯創辦的社區服務「Tgt（Together, We Draw）–愛畫話」，與國內外逾百位高中生至台灣及泰國的14間機構擔任志工陪伴長者。今（22日）在宜蘭羅東聖母醫院分享，希望藉此次「愛畫話」畫展活動，在重陽節前募集20萬認購400隻澎湖惠民重建吉祥物平安龜的撲滿，為高齡化社會盡份心力，支持惠民醫院重建。

希望藉此次「愛畫話」畫展活動，在重陽節前募集20萬認購400隻澎湖惠民重建吉祥物平安龜的撲滿。（吳佩蓉攝）

洪愛甯因喜歡跟家裡90幾歲曾祖母相處，2022年開始意識到高齡化社會的來臨，為解決長者陪伴問題而創辦了由青年主導的社區服務「愛畫話」，透過藝術凝聚孩童、青少年和長輩的共鳴，並利用寒、暑假期間號召國內外北一女中、建國中學、墨爾本女子文法學校、泰國中華國際學校等，共30個學校、100多位志工參與。

團員們運用簡單的繪畫創作，與孩童慶祝各種文化節日，為青少年提供藝術治療，陪伴長輩們探索五種愛的語言，包含肯定的話語、共度的美好時光、接受小禮物、服務他人、及身體接觸，讓更多青年了解高齡化社會，並體會長者們遇到的困境及協助；陸續至高雄仁愛之家、雲林崙背國小、泰國珍惜幼兒機構等機構。

阿公們開心分享自己的畫作。（吳佩蓉攝）

阿公們開心分享自己的畫作。（吳佩蓉攝）

今年暑假來到天主教靈醫會，分別在羅東聖母醫院、聖母樂活日照中心、聖母樂智日照中心、聖嘉民啟智中心、聖嘉民長照中心等，與長輩們同樂，21位學生進行為期五天的陪伴之旅，除了創作，也與機構人員一起學習照顧長輩，由畫作知道阿公、阿嬤想告訴我們的故事。

經過5天的相伴，同學們決定藉由「愛畫話」畫展活動，在重陽節10月11日前，希望募集20萬認購400隻澎湖惠民重建吉祥物平安龜的撲滿，將對長者的愛，送給澎湖的阿公、阿媽，一同號召大眾關心偏鄉離島的長輩，讓偏鄉離島的長輩及台灣未來高齡的老人，皆能獲得更幸福的醫療環境與專業的照顧機構。