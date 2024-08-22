韓國演員李帝勳，將於下月29日於台北國際會議中心（TICC）舉辦「JEHOON's Favorite」粉絲見面會。他在來台前夕接受台灣媒體訪問催票，提到去年受訪時曾表示想來台覓真命天女，此次他再度笑說：「不知道這次造訪台灣能不能找到，因為是來跟粉絲見面的場合，但如果有志同道合的對象，國籍其實不重要，我覺得完全可以找到那個人！」

李帝勳去年除了在台舉辦粉絲見面會，還受邀參加時尚活動，最令他印象深刻的是台灣粉絲從機場開始就很熱情地迎接我，粉絲見面會又正好臨近他的生日，「粉絲們提前幫我慶祝生日，讓我相當感恩」。除此之外，他也相當難忘當時吃到的牛肉麵，「這次也很想再吃一次，還有珍珠奶茶、糯米甜甜圈等很多我喜歡的美食，想盡量多嘗嘗」。

李帝勳上月初正好度過40歲生日，但凍齡的外表一點都看不出來。（優勢力娛樂提供）

而他上月初正好度過40歲生日， 李帝勳坦言「40歲呵呵，到現在都還不敢相信」，也認為似乎沒有太大的變化，「但是隨著時間的流逝，我也會有要好好照顧自己身體的想法，覺得想長久地做自己喜歡的事情，健康應該要放在第一順位」，每當一部作品結束拍攝或宣傳時，他也會把握時間到海外旅行，「讓自己充分休息一下，到處吃吃走走」。

他也提到，若有機會在台灣多待幾天，「上次短暫造訪過台中，好像還不錯，跟台北又是不一樣的感覺，所以想好好享受一下，我特別喜歡只有在台灣才能感受到的城市風景。享受著夜景，到處逛逛，想想就很開心，還有去夜市嘗試各種美食也會很有趣吧」，得知台南全美戲院有手繪電影海報，他也相當興奮，並稱想記錄在自己的YouTube頻道《李帝勳cine》。

李帝勳向來以寵粉出名，親民的態度大受好評。（優勢力娛樂提供）

日前他在粉絲見面會上跳了防彈少年團（BTS）柾國的〈Seven〉和〈Standing Next To You〉引起熱烈討論。他透露，事前和老師們努力練習了大約1個月，但謙虛表示「我的舞蹈實力還不夠，所以應該只有50分左右吧，但還是很感謝粉絲對我的努力給予厚愛」。

「2024 LEE JE HOON ASIA FANMEETING ＂JEHOON's Favorite＂ IN TAIPEI」將在9月29日晚間6點半在台北國際會議中心舉行，目前尚有零星票券，可至TICKET PLUS遠大售票系統購買，更多詳情請洽主辦單位優勢力娛樂 Uforce官方臉書查詢。