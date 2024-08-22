南投縣72歲李姓男子是酒駕累犯，年初參加完婚宴酒後開車返家，因車速過慢且未開大燈遭攔查，酒測值0.52毫克，南投地院處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日；全案執行時，檢方認為他酒駕已6犯，不准易科罰金或易服勞役須入監，他聲明異議遭駁回。

判決書指出，李姓男子元月下旬開車至信義鄉雙龍國小參加婚宴，席間喝威士忌，傍晚他酒後開車返家，行經台16線11公里處時，因行駛在內側車道車速過慢且未開大燈遭攔查，其呼氣酒測值達每公升0.52毫克，被檢方依公共危險罪起訴，南投地方法院4月判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。

李男酒駕案確定移由檢方執行，不過執行檢察官告知李男，他酒駕已6犯，如未發監執行難受矯正之效或維持法秩序，因此不准易科罰金或易服社會勞動。

李男向南投地院聲明異議，自稱經營中藥行、國術館，要解決病患苦楚，且他高齡72歲，罹患牙周病需長期治療，妻子年逾70歲且患糖尿病及關節痠痛，若入監服刑，妻子將頓失精神支柱，請求法院准予易科罰金或易服社會勞動，全案遭法官駁回。

審理法官認為，李男明知自己酒駕遭吊銷駕照，仍開車上路，漠視法令，之前酒駕就測值為0.62毫克、0.76毫克、0.33毫克、0.66毫克、0.43毫克，這次酒測值0.52毫克也超過標準值很多，可見李男一犯再犯，毫無節制，更證明易科罰金確實無矯正效果，因此檢方不得易科罰金之執行沒有不當；他若入監家庭受影響，可循社福資源協助。