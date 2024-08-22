鄰近開學期，國內爆發多起大規模呼吸道感染，對兒童健康產生嚴重威脅。北市聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒22日提醒，對抗黴漿菌常用抗生素若無效時，孩童使用替代抗生素要小心，否則可能影響孩子骨骼或牙齒發育等，也建議家長預防是最好的方案，保持孩子衛生、生活良好習慣，以加強免疫力。

吳宗儒說，醫院門診近期發現許多受黴漿菌感染的兒童，並點出以往患者最多為5歲左右的幼兒，然而近兩年發現患者年齡有向兩端擴展趨勢，更小的嬰幼兒和青少年感染比例都有所增加。

吳宗儒表示，有研究指出，黴漿菌對巨環類抗生素的抗藥性比例很高，意味著傳統首選治療方式可能會失效，再加上黴漿菌抗藥性目前沒有快速檢測方法，只能看治療反應來判斷，造成治療的不確定性，不僅增加患兒痛苦，也加重家庭和醫療系統負擔及醫病關係緊張。

吳宗儒說明，常規使用的巨環類抗生素無效時，醫生可能會考慮使用替代抗生素，像是多西環素、左氧氟沙星、莫西沙星和環丙沙星等，然而這些藥物用在兒童上需要特別小心，如多西環素，不建議8歲以下兒童使用，可能會影響其骨骼和牙齒發育。

吳宗儒提醒，面對黴漿菌感染和抗藥性的雙重挑戰，預防始終是最好的方案，保持良好個人衛生習慣，如勤洗手、咳嗽時遮掩口鼻或在在公共場所佩戴口罩都可以有效降低感染風險，或是維持良好生活習慣、充足睡眠、均衡飲食，以增強免疫力。