近日被外界視為總統賴清德嫡系人馬的前行政院發言人陳宗彥遭起訴、前交通部長李孟諺因婚外情請辭，加上立委林宜瑾疑詐領助理費以100萬元交保，引發討論。媒體人羅旺哲今（22日）分析指出，有一個脈絡、有種「打自己小孩給別人看」的感覺，「有種給人山雨欲來的感覺，接下來不知道辦向誰！」

羅旺哲在政論節目《新聞大白話》中分析，其實這一次林宜瑾的案子情況非常低調，對比遭停職的新竹市長高虹安案，當時大家都知道情況，「這代表沒有要林宜瑾死」，可能只是警告意味。他說，坦白講從陳宗彥、李孟諺再到林宜瑾，會有一個脈絡，有種「打自己小孩給別人看」的感覺，畢竟都是賴清德關係密切的子弟兵，他在中常會也要大家私生活要有紀律。

「大家不覺得有一個循環嗎？」羅旺哲說道，從前桃園市長鄭文燦、高虹安現在又繞回來民進黨，下一個會不會是黨內其他派系的人，會不會揮向黨外？加上10月基隆市長謝國樑罷免案要投票，「有種給人山雨欲來的感覺」；他並推測，接下來不知道辦向誰，但會比林宜瑾更大條。