台灣大哥大頻譜爭議延燒，NCC以台灣大提出要求「匪夷所思」，加上9大方案沒有誠意為由，認為雙方無需再行調解。台灣大22日表示，雖終止調解非台灣大所願見，但對於主管機關的決議，仍予以尊重。而為維護用戶及股東權益，後續的司法行政救濟程序，台灣大將依照原定規劃進行，持續為股東與用戶爭取最大權益。

台灣大也提出6點聲明，聲明如下：

一、 本公司8／19去函NCC『展延超額頻寬處理期限至 113 年 9 月15 日並於 113 年 9 月15 日前繳回超頻，於該期限前就已完成整併之基地台，可先停止發射超額頻段』

台灣大強調，在法院調解事項，就是超頻處理期限可以展期到何時，NCC明確知道並同意由法院進行調解。台灣大始終展現誠意，並遵循NCC指導，提出遠高於罰金之9項公眾利益補償方案，「請求」主管機關同意適度展延繳回頻譜期限，以維護台灣之星原280萬用戶之網路使用權益。申請展延繳回頻譜期限，也已由第一次調解庭時提出的明年5月，大幅壓縮到今年9月15日。但卻仍遭NCC刻意扭曲誤解，台灣大只能表達遺憾。

二、本公司8／12去函NCC，請求於9月15日前，對本公司不再為不利處分（包括命改正處分、怠金、罰鍰…等），且廢止已為之不利處分（113年7月10日命改正處分、同年月18日怠金處分、同年月22日罰鍰處分及同年8月2日罰鍰處分）

台灣大係依法將不利處分列入調解事項。依行政訴訟法第228條之2，必要時，經行政法院許可者，得就訴訟標的以外之事項，併予調解。台灣大依此規定將罰鍰、怠金等不利處分列入8月12日所提調解方案，於法有據。若NCC認為不應該提出廢止不利處分之要求， 可於調解庭上提出討論。

而後，台灣大於8月19日提出第五次調解方案，並未列入怠金及罰鍰等不利處分，NCC當日已收訖，顯然已知悉台灣大最新調解方案的內容，並未列入怠金及罰鍰等不利處分。

三、 台灣大於8／16「陳報法院，要求 NCC 四位委員於 8／29 親自參加調解程序。」

由於NCC於8月6日第一次調解日，法庭上NCC代表出席之委員及律師所提意見「台灣大應提出就9／30繳回所應回饋的消費者權益及公益方案」，於調解日後回到NCC委員會均遭否決，而8月29日為第二次調解庭，距離台灣大於8／16調解方案中所提的9月15日繳回期限僅剩半個月。為了順利且儘速達成調解，台灣大哥大請求行政法院通知NCC委員會之4位委員到場，以便調解委員充分了解4位委員的想法，目的係希望促成調解成立。

四、 NCC指出「由逐日台灣大哥大基地台縮頻進度觀察，足見台哥大及早可採取不同工法或如近期加大投入工班人力，使基地台縮頻工期大幅縮減，可證 NCC 要求 113／6／30 前完成顯非不合理。」

台灣大與台灣之星因有3G、4G、5G三個不同世代和七個不同頻率網路需要整合，整併複雜度高，整體工程浩大非一蹴可幾，NCC要求合併僅 7個月就繳回頻譜實為期待不可能。台灣大同仁日夜兼程下，加速進行無線網路整合工程， 至113年6月30日，仍有超過2,000個站點尚未完成相關作業；若依NCC要求，於6月30日貿然進行全區縮頻繳回頻譜，將衝擊超過120萬原台灣之星用戶。台灣大一再向NCC表明，為維護用戶權益，採逐站整併工法，亦從未改變此種工法及維護台灣之星用戶的心意，倘若NCC有其他同樣足以維護用戶權益並能確保在6月30日前可完成網路整併之工法，身為主管機關，應及早告知台灣大哥大，與我們一起維護用戶權益，而非事後臆測6月30日之合理性。

五、 NCC指出「針對補償方案難認合理、有效補償消費者權益、公共利益(含市場秩序) ，且陳報法院書狀率爾曲解、指摘、臆測委員會意見，誠難謂有進行調解之誠意。」

NCC於8／6行政法院調解時要求本公司就三個月展延期間(6／30~9／30)提出「補償」消費者及公共利益之方案，惟並未明示此三個月期間消費者及公共利益究竟受有何損害而需補償。針對NCC的開放性問題，台灣大共向NCC提出九項公益、多元方案，範圍包含落實數位平權、促進AI國力、照顧弱勢通訊權益及協助防治詐騙等，皆是目前國家、社會及電信產業亟需共同解決之社會議題，均為有助公共利益之舉，誠意十足。

六、 NCC委員會認為已無續行調解之必要

NCC於6月26日開庭時稱有調解意願，8月6日第一次調解庭提出要台灣大哥大提出補償方案，期間台灣大展現高度誠意，依據NCC要求積極進行回應，所有事業群同心協力迅速提出有助國家、守護徧鄉、促進社會共融、落實數位平權之公眾利益補償方案，另一方面工程團隊更加日夜兼程趕工，但NCC對台灣大哥大所提歷次調解方案遲不回應，今眼見台灣大哥大提出9月15日期限，距今不到1個月，NCC才於8月21日表示無續行調解之必要，過去數月行政法院、調解委員想促成調解之良善美意亦成空。