台灣女優吳夢夢2020年進軍成人產業後，累積許多作品，而她先前因接受BBC中文網訪問，而被冠上「台灣第一女優」封號。今（22）日她公開自己10年前的舊照，並透露自己做過正顎手術及牙齒矯正。

吳夢夢今（22）日在Threads上分享自己23歲與33歲的對比照，可見10年前的她戴著圓形粗框眼鏡，對著鏡頭，雙唇緊閉露出靦腆的微笑，模樣相當青澀、稚嫩。至於現在的她氣質上較為成熟，雖五官上無太大變化，不過臉型明顯不同。對此，吳夢夢也坦言，自己有矯正過牙齒並動過正顎手術，不過她也直呼，這是她「最不後悔的事」。

吳夢夢今（22）日在Threads上分享自己23歲與33歲的對比照。（圖／翻攝自吳夢夢 Threads）

照片曝光後，多數網友們都給予正面評價，認為現在的她有自信很多，「很值得，現在的妳看起來可以更好的展現自己的面部表情」、「投資自己真的永遠獲利，牙齒矯正真的是自己最不會後悔的投資」、「投資自己真的永遠獲利」，不過也有人認為她之前清純的模樣也很可愛、「太犯規了吧！竟然從清純可愛變成美麗成熟！」、「兩個時期都有各自的好看」。

吳夢夢下海拍片多年，男主角卻始終如一，非男友莫屬，進軍成人產業累積不少作品後，更轉往幕後。而吳夢夢曾透露家人相當支持她拍攝A片，連爸爸和親弟弟也看過她拍的A片，甚至還讚譽有加，體現家中話語權完全依據「誰養家誰說話」。