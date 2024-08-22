曾以《在台灣的故事》奪行腳節目主持人獎、《鏡子森林》奪得戲劇節目男主角獎的姚淳耀，首次接下10月19日在台北流行音樂中心舉辦的第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮主持人工作。姚淳耀今（22日）出席典禮主持人發布會，坦言收到邀約時考慮了1、2天，「可以主持金鐘是一輩子夢想，我想我快40歲了，以後可能會越來越怕，雖然現在也很怕，還是想鼓起勇氣挑戰，我遇到每個演員朋友也都說我很勇敢。」

本屆入圍名單將於9月11日公布，他已經先預作功課，不只有先看了歷年典禮的主持片段，也欣賞了《八尺門的辯護人》、《不夠善良的我們》等劇，其中他參演的《不良執念清除師》更是今年入圍大熱門之一。

姚淳耀（左）、吳姍儒分別擔任2日金鐘獎的主持人。（三立提供）

他認為主持典禮中最困難的，就是講錯嘉賓名字，他希望到時能有提詞機或是手卡。負責節目類頒獎典禮主持人的Sandy吳姍儒則狠心對他說，「典禮好像沒有手卡」，讓他更加慌張。另外，他也對於要在典禮尾聲訪問入圍男、女主角一事感到緊張，「拿捏幽默很困難，這也算壓力最大的部分。」

他透露，他有向主持第59屆金馬獎的學姊謝盈萱請教主持技巧，未料對方幽默地笑說，「是不是找錯人了？」接著推薦他可以向主持第57屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮的曾寶儀詢問，他也在想找時間跟曾寶儀討教。

至於姚淳耀在投資方面，倒是目光精準，擁有10張台積電股票，「我在2、300的時候買的，我都是買了沒在動，放著當退休金，算一種儲蓄、長期投資。」他謙虛表示自己沒有到財富自由的地步，目前都還是要努力工作才行。

而一旁的吳姍儒得知今日台積電漲到900多，忍不住驚呼，更猛虧姚淳耀：「夭壽！難怪你都不講話！」結果話一出口，就被眾人虧，她有爸爸吳宗憲就夠了。