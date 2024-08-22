繼富士山河口湖露營風格旅宿「dots by Dot Glamping Suite 001」後，小鹿文娛旅宿集團持續佈局日本市場，近期於大阪市中心打造全新9層樓「FAWN HOTEL」已正式營業，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房，滿足情侶、摯友出遊以及背包客獨旅的住宿需求。

FAWN HOTEL主打「熱帶島嶼風格」設置休憩遊樂場域24小時免費提供零食讓旅客盡情享用。（小鹿文娛提供／吳娮翎台北傳真）

FAWN HOTEL主打「熱帶島嶼風格」設置休憩遊樂場域24小時免費提供零食讓旅客盡情享用。（小鹿文娛提供／吳娮翎台北傳真）

小鹿文娛指出，為慶祝位於大阪的首間旅宿開幕，集團也推出超值優惠，雙人入住每人每晚僅800元起，提供「本土鹿粉」與「國際鹿粉」在日本旅遊的住宿新選擇。

小鹿文娛「FAWN HOTEL」插旗日本大阪緊鄰惠美須町、四天王寺前夕陽丘兩大地鐵站 試營運期間祭出入住雙人房每人最低僅800元起優惠。 （小鹿文娛提供／吳娮翎台北傳真）

「FAWN HOTEL」旅店延續小鹿文娛「FAWN ＆ FUN」精神，以明亮鮮豔的色彩營造出溫暖歡快的氛圍，旅店座落大阪市中心，交通位置位居大阪市中心，距離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，周邊更臨近諸多大阪知名景點 ，如通天閣、新世界本通商店街以及天王寺動物園等，步行均約7分鐘路程。

「FAWN HOTEL」旅店將集團一貫的好客風格帶到海外，設置多元且便利的設施及服務，於大廳24小時免費提供零食，讓旅客短暫歇息時盡情享用。此外，更設置自助洗衣房以及休憩交流場域，未來也會提供Switch機台讓在此相聚的旅伴自由玩樂，給予年輕族群小巧細緻的社交娛樂體驗及繽紛的共玩空間，讓每位旅客在每一次停留都充滿驚喜與新發現。