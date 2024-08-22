依原本國發會2050淨零路徑規劃，2030年目標為24％±1％，遭環團質疑目標遠遠落後主要各國，環境部部長彭啟明22日在環境部成立一周年的簡報指出，將籌畫結合綠色金融每年千億投入，帶動兆元級投資創造百萬個綠色工作機會，新興綠領工作朝向2032年減碳 40％、2035年電力排碳係數降至 300克以下。

彭啟明致詞時強調，總統府成立國家氣候變遷對策委員會，具有深化氣候治理，與國際同步、減緩與調適並重及社會溝通，獲得社會重視等意義，碳費2024年年底一定會上路，4年內要走到「總量管制的碳排放市場」，但達成目標前需要有排碳及減碳的淨零生態系，希望配合賴清德總統所提的綠色成長戰略，達成努力的目標。

針對簡報所提的2032年減碳40％目標，彭啟明受訪時說，目前2030年目標為24％±1％，但大家不是太滿意，目前也在盤點當中，「這是我個人衷心的期待」，在總統府氣候變遷對策委員會之後，賴清德總統也交代是不是可以有更積極的目標，目前各部會也都在盤點中，身為一個氣候變遷工作者而言當然希望目標越高越好，如果賴清德總統連任的第二任任期希望可以達到40％，但他坦言，如果按照現在的生活方式，恐怕永遠到不了，會窮盡各種的方法來推動來改變。

路徑是否會因此調整？彭啟明指出，氣候變對策委員會後的結論，希望環境部能夠擔起能夠與各個部會來逐一來檢視，目前排碳最大來源為經濟部門、製造部門及住商部門，會逐一跟各部門討論有沒有再努力的空間。