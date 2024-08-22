民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳疑雲，而據《TVBS》日前公布的新北市長可能人選民調，台北市副市長李四川占壓倒性優勢。對此，媒體人黃暐瀚指出，李四川是副市長專業戶，且因是工程人出身，早就要求家人不開家門、不接陌生電話，杜絕關說的可能。北市議員游淑慧除稱讚川伯專業外，還透露李四川私下很有趣，還喜歡唱歌。

台北市副市長李四川曾與市府團隊開箱大巨蛋，在臉書貼出打棒球的照片。(翻攝自李四川臉書)

黃暐瀚昨在政論節目《57爆新聞》指出，李四川說自己是「拿鐵鎚的工程人」，大家就愛這一味，每次出來都是笑笑，還有能力把大巨蛋弄好，路平燈亮水溝通，從不談選舉但民調這麼高，就是因為工程專業讓人覺得很厲害，會讓市民期待他當市長。而且全台灣沒人比李四川更知道怎麼當副市長，直轄市副市長專業戶，全台灣別無分號。

黃暐瀚也提到，做工程的人最怕有人偷偷送水果、送禮物關說，李四川這麼多年來都乾乾淨淨，還跟家人講說「有人按電鈴不要開門」、「電話響了不要接」，還曾經忘記帶鑰匙，按門鈴但兒子拒絕開門，連老婆接到馬英九來電還反問「你哪位」，這不是神話，因為李四川個性就是如此。

同台的游淑慧補充，鏡頭之外的李四川其實蠻有趣，而且李四川也很愛唱歌，之前他找李四川幫忙輔選，在吉普車上一起掃街時，李四川一邊揮手，一邊就說哪條路要重鋪、哪條路不行、這個水溝怎麼樣，讓她都忍不住吐槽說「不要有職業病」，李四川就是讓人感覺講話都是在正事，不是噴口水，而且民國95年郝龍斌進入北市府時，李擔任新工處處長時就已經講過市政沒有捷徑，要做到「路平燈亮水溝通」並不容易。

根據《TVBS》民調顯示，在藍綠白三方角逐下，若藍營推派李四川、綠營推派蘇巧慧、白營推派黃國昌參選新北市長，新北市民有40％支持李四川、32％支持蘇巧慧，雙方差距8個百分點，黃國昌則為10％，另外17％沒有表示意見。