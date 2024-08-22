台灣新生代鋼琴家楊姓男子，在臉書社團發文，控訴母親用他的名義貸款了1000萬買房，要他承擔房貸，房子遭過戶到母親名下，還強制信託。對此，房產專家Sway呼籲父母不要逼迫子女買房；他強調，購屋應視個人財務狀況而定，無力負擔不應勉強，若被迫設定信託，不妨讓房子被法拍，暫時租屋，反而能開啟人生新篇章。

楊男在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，母親用他的名義貸款了1000萬買房子，之後逼迫他過戶，變成房子在媽媽名下，債務自己背，為此還必須兼職去跑白牌計程車賺錢，向母親哭求解除信託，讓他輕鬆一點，遭母親拒絕還報警抓人，最終自己什麼都沒有。

Sway在臉書發文呼籲父母不要逼迫子女買房。他提醒自以為是父母，數十年前，你們憑藉努力工作就能養活一間房，而今卻要求子女同樣奮力賺錢，然而隨著房價飆漲，且工作越來越難找，在償還房貸的同時，自身的健康也很重要。

Sway表示，若你身為子女也正背負著沉重的房貸壓力，他提醒，人生只有一次。若你有能力購屋固然值得，但若無力負擔，也不必過於自責。倘若被迫設定信託，不妨讓房子被法拍，暫時租屋，反而能開啟人生新篇章。

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