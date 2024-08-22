交通執法進入科技時代，警方透過虛擬實境，檢視易發生事故路口的肇事原因，模擬現場環境，讓民眾了解交通事故的種種肇事因素，桃園市長張善政視察交通科技執法中心，大玩摩托車、VR駕駛模擬等，他說交通科技執法中心讓市民更了解科技執法。（廖姮玥攝）

交通執法進入科技時代，警方透過虛擬實境，檢視易發生事故路口的肇事原因，模擬現場環境，讓民眾了解交通事故的種種肇事因素，桃園市長張善政視察交通科技執法中心，大玩摩托車、VR駕駛模擬等，他說交通科技執法中心讓市民更了解科技執法。（廖姮玥攝）

交通執法進入科技時代，警方透過虛擬實境，檢視易發生事故路口的肇事原因，模擬現場環境，讓民眾了解交通事故的種種肇事因素，桃園市長張善政視察交通科技執法中心，大玩摩托車、VR駕駛模擬等，他說交通科技執法中心讓市民更了解科技執法。

桃園市政府警察局去年7月4日成立交通科技執法中心，今年7月31日，桃園市目前建置共327處科技執法設備，預計12月初將再增加29處執法地點。交通科技執法中心「OPEN HOUSE」運用科技設備，輔助交通宣導，透過虛擬實境構想，檢視路口易發生事故的肇因，模擬道路環境，如機車占據車道、行人穿越馬路等25項功能，宣導民眾對交通事故可能之肇事因素加以注意。

張善政大玩摩托車、VR駕駛模擬，他說，透過增加交通科技執法違規偵測設備建置地點，有效提升民眾安全、降低交通事故發生率，達成AI辨識分析及智慧交通管理2大目標，有效減少警力派遣，同時建立多項科學化數據指標，包括擬定科技執法設備建置規劃SOP及訂定年度事故防制KPI數據等，以科學理性務實的方式建置科技執法設備，透過精準執法方式，導正民眾駕駛行為，並藉此防制交通事故。