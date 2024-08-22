大陸遊戲大作《黑神話：悟空》20日啟動全球發售，上線後迅速成為Steam、WeGame等多個遊戲平台的銷量冠軍，網路上討論話題不斷，許多人問起台灣是否也能做出《黑神話：悟空》這樣的作品，資深遊戲設計師、製作人「熱愛跑步的遊戲學家」在臉書撰文分析台灣遊戲業的困境與挑戰。

《黑神話：悟空》是大陸遊戲公司「遊戲科學」開發7年，以大陸古典小說《西遊記》為背景的3A（意指開發成本高、開發周期長、製作精良）遊戲大作，一上線就大熱賣，根據統計，截至週三晚間9點，《黑神話：悟空》在steam平台上已賣出逾300萬份，加計其他平台總銷量超過450萬份，銷售額超過15億人民幣(約68億新台幣)。

《黑神話：悟空》大賣引發關注，「熱愛跑步的遊戲學家」在臉書撰文分析台灣遊戲業的現況，台灣遊戲業界具備做出黑悟空的個別條件，但要湊齊並不容易，尤其優秀的遊戲製作人難尋。

「熱愛跑步的遊戲學家」續指，若能湊齊也應選擇開發「原神」這種具備更進步商業模式的遊戲，才能確實的增加市場佔有率創造穩定現金流，也才能壯大遊戲團隊人數與經驗，進而開枝散葉讓整個產業界雨露均霑。

「熱愛跑步的遊戲學家」提到，台灣今年也有「九日」、「活俠傳」等口碑與商業成績均佳的獨立遊戲，可說也走出了自己的一條路，但在商業遊戲方面，我們確實還有很大的努力空間。