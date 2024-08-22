新北市某幼兒園去年發生餵藥案，監察院今開記者會公布調查結果，點出市府未查扣重要影像證據、行政調查爭議、醫事檢驗規劃及安置就學缺乏完整配套等六點缺失，15日通過糾正新北市政府，另並促請教育部、衛福部、法務部以本案為鑑，就行政調查、司法早期介入協作機制、兒童證詞鞏固與衡平審酌等欠缺完備之處，確實檢討改進。

監委提出第一點「幼兒疑遭不當對待，新北市政府卻未查扣重要影像證據」，依據幼兒教育及照顧法等規定，地方主管機關知悉違法後，應即命幼兒園保存與事件有關之證據、資料，但新北市教育局去年行政稽查，卻僅進行例行查核，未針對家長指稱疑似餵藥、不當對待等內容，透過監視器影像、訪談釐清，或即時留取園內監視器影像，迄今仍無法取得重要影像證據。

監委指出，教育局稽查作為不確實，當場稽查僅記錄4支監視器，但新北地檢署查扣卻有13支，顯未確切掌握該幼兒園監視器實際數量 ，且過往行政調查皆有查扣監視器、攜回查看的例行程序，但本案卻未保存。

針對第二點「行政調查及司法偵查證據影像檢視爭議」，新北市府稱家防中心5月15日啟動司法早期介入機制通知新北地檢署，但因接獲檢警通知，偵查中不得對外透露，但新北地檢署回應，主責檢察官是教育局入園稽查才獲悉此事，也沒有要求不得查扣。監委認為，新北市政府「畫地自限」、新北地檢署偵查本位下，家長遲未能觀看影響了解兒童受照顧狀況。

針對第三點「新北市政府對醫事檢驗規劃及安置就學缺乏完整配套」，監委認為，新北市府第一時間推諉幼兒園處理，事發後交由幼兒園聯繫家長，直至去年6月1日才啟動採檢，而教育局對幼生離園就學安置也處理不周，導致幼生未被妥善安置，市府各項處理流程資訊紊亂及延宕。

監委提及，教育部察覺家長對幼兒園不當對待議題的憂慮也欠缺敏感度，直至6月8日函請新北市教育局妥處，且歷次函文僅空言妥處，應檢討改進，另凸顯教育機關處理此類案件經驗不足，應審慎檢視現有規範與指引尚不足處，盡速精進處理機制及承辦人員兒保意識 。

針對「新北市府對醫事檢驗結果及裁罰公布說明草率反致事實無法澄清」，監委指出，新北市府專案採檢幼生血液，專家明確作出「檢出無法判定是否餵藥，僅能作為醫療照護參考」等結論，但市府仍未向家長說明就開記者會，將未經專家會議討論、非專案採檢之12位學童檢驗結果一同公布，廢止幼兒園設立許可，更祭出最高裁罰。

監委認為，當時行政調查尚未結束，實際裁罰3萬元是涉及他案未通報、6萬元涉及A幼兒園將停辦未申請，僅有6萬元是以本案教保服務人員涉及對幼兒不當對待進行裁罰， 記者會說明顯與實際裁罰事實不符 。

另外，監委指出，市府提供家長檢驗報告方式欠缺嚴謹，於記者會後才寄給家長，內容僅有數據，未有專業說明，更只留下醫院總機電話，處理作為粗糙草率，造成家長更加恐慌。

針對第五點「司法早期介入啟動時機與協作問題」，監委說，市府雖有諮詢兒少保護醫療中心，但後續教育局與既有司法早期介入體系協作缺乏兒保意識，導致未能發揮兒少保護醫療中心功能，未展現司法早期介入跨機關合作交流公益性。

最後「兒童證詞採信與衡平審酌問題」，監委指出，多位家長表示幼生入園後有情緒不穩、撞牆、易怒等身心變化，離園後也改善，同時有自述被不當對待，雖然教育局調查曾訪談家長、疑似行為人、幼兒園人員，卻未訪談幼生，也未協助家長釐清幼兒異常反應 逕以「無積極證據證明」、「行為人否認」認定無不當對待事證。

監委指出，新北地檢署以偵查證詞「與警詢陳述不一致」、「行為與細節出入」作為受害兒童證詞難以採認原因，未在一開始使用司法詢問機制，導致高檢以偵查似有不完備發回續查 ，反映我國幼童於行政調查及司法偵查之不利處境。