台灣行政院公布最新總預算，2025年軍事支出預定將年增7.7%，高達6,470億新台幣，約202.5億美元，占GDP的2.45%，高於2024年的比重2.38%，軍購增幅也遠遠超過中央政府預估的2025全年經濟成長率3.26%。

新出爐的國防預算當中，包括904億新台幣的特別預算，是預備用來採購新戰機以及提升飛彈產能。這是台灣軍方於2021年曾宣布的5年額外支出，總共是2,400億新台幣的一部分。

國防部指出，軍事開支占GDP的3%是軍方希望達成的目標，目前台灣的軍武預算正在穩定增加中。台軍不會加入跟其它國家的軍備競賽，但會依據自己的需求把支出平穩成長。

國防部表示，未來的開銷也將取決於台灣能否拿到關鍵且重要的軍武。不過，未再進一步說明。這些預算還是需要經過立法院通過才行，目前執政的民進黨，在元月的選舉中已失去多數席位。

路透社指出，台灣政府已將軍事現代化做為一個重要性的政策平台，並一再對外承諾，因解放軍日益增加的威脅，需要在國防上投入更多金錢，其中也包括研發台製潛艇。

解放軍的軍機現在幾乎每天，都會在台灣領土附近的空域執行飛行任務。5月在賴清德宣誓就任總統後3天，便無預警在台灣周邊進行大規模軍演。路透社表示，國民黨也一再表示，支持強化台灣的防禦能力。

已擁有數艘航母、最新匿蹤戰機，以及各式功能導彈的解放軍，正在快速落實武裝部隊的現代化作業。北京致府3月曾公布今年軍備支出成長7.2%，高達1.67兆人民幣，約2341億美元。國防費用增幅雖超出2024年GDP目標值5%左右，但軍事專家指出，解放軍的預算只占中國大陸經濟成長1.3%附近。