美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗也參與拜登和納坦雅胡的通話。白宮聲明表示，拜登總統向納坦雅胡強調「達成加薩停火和釋放人質協議的急迫性」，兩國領袖也討論了即將在開羅舉行的會談。這場會議旨在清除任何剩餘的障礙。

在此之前，巴勒斯坦衛生官員宣布，以色列在過去24小時內對加薩發動的空襲已造成至少50名巴勒斯坦人喪命。以色列軍方證實其戰機在加薩擊中隧道、發射場和觀察哨等約30個目標，擊殺了數十名武裝份子，並繳獲炸藥、手榴彈和自動步槍等武器。

美國、以色列、埃及和卡達的談判代表本周末料將在開羅會面。數個月來，美國和地區勢力一直試圖從中斡旋，以彌合以色列和哈瑪斯之間的分歧，但始終無法取得突破性的進展。以色列和哈瑪斯周三仍然堅持己方提出的要求。

納坦雅胡總理辦公室發布聲明表示，以色列將堅持實現安全內閣敲定的所有戰爭目標，包括加薩絕不再對以色列構成安全威脅。

哈瑪斯則表示，其官員在與「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（ Palestinian Islamic Jihad）領導人會面討論加薩停火談判進展時，已重申哈瑪斯主要的要求，包括以色列終止在加薩的行動、以色列全面撤軍，以及就以色列和巴勒斯坦人質互換達成協議。