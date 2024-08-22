桃園市長張善政今日與國立體育大學、中華民國全民羽球發展協會及桃園市羽球委員會共同探討未來桃園羽球發展規畫，奧運金牌好手李洋同時也是國立體育大學副教授今日出席現場，為歡慶李洋衛冕男子羽球雙打金牌，張善政贈送李洋人像公仔，令他直呼「好可愛」、「跟本人好像」。

張善政詢問李洋巴黎奧運奪金感受，李洋說，掛上金牌那刻沒有真實感，唱到國旗歌時感到很感動，「原來我們又做了一件用體育凝聚大家的心的事」，他也說，大家為他們感到榮耀，他也想把榮耀分給大家。張善政也笑說，桃園市政府今年國慶也會放國旗歌，邀請李洋來參與。

另談到王齊麟與邱相榤日本公開賽16強止步一事，李洋則說，目前僅看到成績不幸落敗，稍晚會看比賽內容再跟王齊麟討論，這期間都有與他聯繫，換新搭擋一定會有磨合期，未來也希望他們好好表現。

李洋表示，國體大已聘他為副教授將近兩年的時間，這期間也有協助學生未來生涯發展的規畫，雖目前沒有很熟悉副教授的職位，但也希望未來能夠做得更好。