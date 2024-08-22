教師是否應該擔任行政職務的問題存在多年，台中女中傳出因找不到教師願意兼任行政工作，竟聘僱初任的代理教師兼任行政職務，且113學年度開始，學務處內3名組長都是由代理教師兼任，引發議員抨擊根本是「亂象」，質疑學校到底是要聘僱代理教師還是行政人員。

台中女中校長洪幼齡無奈說，因法令規定教師只有兼任導師義務，未明文規範必須要兼任組長或主任，再加上兼任行政職務的薪資加給誘因不高，許多教師不願兼行政，在考量兼顧校務順暢與教學品質下，才請代理教師兼任組長工作。

台中市議會今天法規委員會審查教育局「台中市市立高級中等以下學校及幼兒園兼任行政職務教師」兼職處理辦法，市議員李中率先發難說，許多老師不願擔任行政職務，台中女中就因沒人要兼任行政工作，校長就招聘代理教師兼任行政，而兼任行政可減免上課時數，質疑到底是要招聘老師還是行政人員，學校的作法根本是「掛羊頭賣狗肉」。

市議員陳俞融說，學校招聘代理老師兼任行政主管，且是3名代理老師一到學校就馬上要去做行政工作，根本本末倒置，真正問題還是無法解決，學校既然缺行政就應該招聘行政職。

教育局長蔣偉民表示，學校招聘代理老師做的應該是代理課務，而非代理行政職務，且法令也有規定兼課代理老師不得兼任行政職務，但若有特殊情況經教育局同意者可例外，例外情況則以1年為限，學校仍應該尋找正式老師兼任行政工作。

洪幼齡則說，許多老師不願意兼任行政，過去都是要校長賣臉賣面子去拜託，但老師也有老師的考量，過去學校曾請代理老師兼任行政協行人員，這次因正式老師都不願意兼任行政職，才會請3名代理老師兼學務處3個組長職務，但3人都非初任，其中有的已在學校代理4年、也有的已擔任代理老師10多年。

洪幼齡強調，正式老師不願擔任行政職務是大環境的現象、是行政出走潮，學校今年使用代理老師兼任行政主管的人數是較過去多了些，她認為應從法令面處理，讓喜歡教學的教學、喜歡做行政的人做行政，並建立互轉機制，學校人力調配較方便，且可維持教學品質。