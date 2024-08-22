保誠人壽調查，台灣平均子女教育金要花481萬元，再創統計以來新高。(保誠人壽提供／洪凱音台北傳真)

台灣連續3年物價超過2％通膨警戒，拉高父母對子女教養費用的預估；保誠人壽22日公布「教育金準備大調查」結果顯示，父母預估平均每位子女所需的教育金高達新台幣481萬元，較去年上升22萬元，再創歷年新高，顯示通膨壓力下，不得不多準備點教育金。

調查同步指出，38％以上受訪者認為，子女教養費需要準備500萬以上；若細分年齡，25至40歲的家長，超過5成在孩子一歲以前即開始籌備，顯示年輕父母對提早準備教育金意識高漲。另外，教育費用占家庭年收入3成以上的受訪者比率逐年攀升，今年為12.8％，相較3年前提高3.9個百分點，顯示子女教育費用需求越來越高

保誠人壽連續7年進行教育金準備大調查，大部分家長對提早及長期準備教育基金已有良好觀念，但在準備教育基金時，家長多數以「定存 ／ 儲蓄」（73.7％)、「股票／基金投資收益」(62.9％)為教育金準備主要工具。