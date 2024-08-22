2024美國民主黨黨代表大會DNC進入第三天，台北時間22日由美國前總統柯林頓（William Clinton）、眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、副總統提名人華茲（Tim Walz）接力演說。國民黨訪團觀察，民主黨策略明確，盼持續提升提名賀錦麗後的氣勢，主打「希望」、「行動」、「做實事」，做出與共和黨區別的同時，全力爭取「未表態選民」的支持。

訪團早上與美國國際民主協會（NDI）主席（前聯邦參院民主黨領袖）主席達希爾（Tom Daschle）會談，針對民主制度、美國選情、民主黨競選策略進行討論。午間則出席華府智庫「美國進步中心」（CAP）研討會，並與CAP會長加斯帕爾 （Patrick Gaspard）和康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy, D-CT）進行議題討論。

國民黨組發會主委、立委許宇甄提及，達希爾於會談中強調「民主就是妥協」（democracy is compromise），政黨的對話與溝通才能帶領民主向前邁進。許宇甄認為，這句話台灣政壇各方都應銘記在心，立法委員們更是如此，她期許在九月的預算會期，三黨能夠以維護台灣自由、民主、和平、法治為出發點，向彼此釋出更多善意，共同深化台灣第三波民主改革。

國民黨發言人楊智伃回顧，當她針對民主黨副總統提名人華茲在選戰中的角色進行提問，達希爾回覆，他對華茲「充滿信心與期待」，出生美國中西部的他平易近人、說話親民，長期擔任公職也讓他對選舉更有經驗，達希爾主席認為華茲能得到美國大眾的認可，進一步讓民主黨總統副總統提名人獲得更多支持。

立委葛如鈞指出，墨菲對民主黨的對台政策進行闡述，他強調若賀錦麗當選，美國對台政策不會與拜登政府有太多變動，墨菲認為「美國的烏克蘭政策與台灣政策緊密相連」。葛如鈞判斷，民主黨對台灣強調政策延續性和穩定，顯然印太區域的和平穩定將持續受到美方重視，與這與國民黨堅持的和平與溝通不謀而合。

傍晚，代表團會晤聯邦眾議員軍事委員會「海權」小組民主黨首席議員科特尼（Joe Courtney, D-CT)，並針對印太區域局勢、台美國防合作、以及如何維持台海和平穩定進行交流。

會談間，國民黨駐美代表秦日新發言表示，國民黨主席朱立倫所主張的「強化國防」與「溝通交流」2D戰略，最符合台美雙方的共同利益，更符合區域內所有夥伴的國家利益。

秦日新代表回顧，科特尼議員對強化國防與溝通交流並進的「2D戰略」表示認同，他說自己剛參加完5月底到6月初於新加坡舉辦的「香格里拉會談」（The Shangri-La Dialogue），會中美國國務卿布林肯（Tony Blinken）及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）都主張美國對中國大陸會保持暢通的溝通管道，特別是雙方的軍事高層對話以減少誤判，防止危機發生。