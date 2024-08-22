評鑑現場飄出濃濃咖啡香。（李京昇攝）

台中市咖啡種植面積約47公頃，為推廣在地咖啡產業特色，台中市農會22日在東勢區舉行精品咖啡評鑑，共有59支咖啡樣品參加競賽，其中，新社咖啡農賴建益3支咖啡拿下特獎，成為最大贏家。

台中市全市咖啡種植面積約47公頃，年產量達約33公噸，產地集中在和平、新社、東勢、太平、后里及石岡等區，登記在案咖啡農約104名，並有4個產銷班。

市府農業局指出，台中整體咖啡產業仍在開發起步階段，如何建立中市咖啡品牌及產業文化形象、提高台中咖啡產業知名度，是辦理精品咖啡評鑑主要目的。

台中市農會、台中市政府今天在東勢區四角林咖啡莊園舉行咖啡評鑑，並邀請具有美國咖啡品質學會CQI Q Grader認證的專業杯測師，組成評審團評鑑，樣品烘焙則委由指定烘焙師烘焙，經專人烘焙供杯測的熟豆，比賽結束後提供相關烘焙資訊並製作風味表，供農友了解這次杯測評鑑咖啡豆烘焙表現及風味。

新社咖啡農賴建益3支咖啡拿下特獎，成為最大贏家。（李京昇攝）

最後評鑑結果有56支咖啡獲獎，最高獎項特等獎，有頭櫃山景觀生態咖啡農場、有機龍咖啡生態園區、和摩咖啡，其中頭櫃山農場獲得3支特等獎，農場負責人賴建益表示，他原本是栽種水果，20多年前開始學習種咖啡樹，這幾年種植1500棵藝伎咖啡豆品種的咖啡樹，評鑑競爭大，能夠獲獎相當不易，他也希望持續推廣好咖啡給大家品嚐。