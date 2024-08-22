台中市大甲婦女及新住民培力中心每年舉行「她說．大甲．女子路」活動，頗受女性朋友青睞，是一條女性地標微旅行路線，今年新增加文史景點－文昌祠，自8月至10月更推出6場次免費導覽體驗，邀請民眾走讀在地廟宇、藺草產業及青創店家，品嚐傳統糕點與小吃，了解女性視角的大甲故事。

社會局表示，「她說．大甲．女子路」已培力認證11位熱愛大甲文化的女性導覽員，提供在地女性學習一技之長的機會，也引領民眾破除性別刻板印象，包含從鎮瀾宮看見性別意識、從文昌祠看見性別教育權的演進、從餅舖認識傳統婚禮習俗隱藏的祝福、從地景了解藺草編織與家庭照顧分工的關係等。

住在大甲區的邱姓民眾說，她雖然每天經過當地景點，只知道建築物很美，但不知道其中故事，尤其大甲藺草，那種婀娜多姿的呈現；還有令人讚嘆的貞節媽的故事，既感人又感慨，參加「她說．大甲．女子路」活動，真的讓她更進一步認識大甲在地淵源。

「她說．大甲．女子路」以在地文史為架構，走訪大甲的文化歷史、女性地標及特色產業，透過導覽員分享互動，導入性別平等觀念。像是大甲火車站前矗立「慈孝勤儉」的慈母像，當時背景象徵早期女性從事藺草編織兼顧育兒及養家，如今雙薪家庭、平等分工，夫妻一同參與家務與育兒。

台中市大甲婦女及新住民培力中心致力協助大甲、大安、外埔、沙鹿、清水及梧棲地區弱勢婦女及新住民面對生活困境與挑戰，並提供自在、休閒和成長的空間。今年6場次免費導覽體驗，分別為8月24日、31日、9月7日、14日，10月19日及26日，各場次名額有限。