下個月即將迎接中秋節，蛋黃酥大戰已開打，一名網友表示，日前在全聯發現一款蛋黃酥，一盒3顆89元，買回家吃覺得很不錯，不過後來想再回購已經開始缺貨了。貼文引發討論，有網友表示，每年都會買全聯的蛋黃酥應景，日前搶到特價品，一盒只要55元，買回家後放冰箱，要吃拿出來烤一下就很美味。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，前陣子看到新聞報導，北市有間蛋黃酥一顆竟賣到166元，價格驚人；他日前在全聯採買，發現也有賣蛋黃酥，一盒3顆只要89元，買回家吃覺得很好吃，不過原PO透露，現在已經開始缺貨了，這幾天想買都沒看到。

貼文掀起熱議，一名女網友也PO出全聯蛋黃酥的照片，即期品一盒特價只要55元，她說每年都會買蛋黃酥應景，買回家放冰箱冷藏，要吃拿出來烤一下就很美味。

吃過的網友也表示，3顆89元CP值很高，而且吃起來也不錯，「雖然不能跟大牌的蛋黃酥比，但我吃這個就好」、「現在蛋黃酥真的貴到買下不手，3顆89元很可以」、「真的很便宜，可以買來吃看看。」

不過也有網友直言味道很普通，「一分錢一分貨，看成份就知道，但也不是經常吃，想解饞可以買。」