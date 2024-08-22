第13屆Eelin Star璀璨之星總決賽今（22）日舉辦總決賽，伊林名模藝人皆盛裝出席盛會。孫綻帥氣現身，他跟米可白因合作8點檔《追分成功》擦出愛火，相較過去低調戀愛，他今反而在媒體前大方認愛，稱讚米可白是個非常貼心、善良可愛的女孩子，跟他在一起1年，還幸福肥了5公斤。

孫綻坦承過去沒有正面認愛是怕戀情見光死，「我們想先低調，穩一點再說。現在很穩定，也很享受彼此陪伴時光，好好經營幸福的感覺」。談起米可白的優點，孫綻如數家珍，「我覺得我們很有默契，像磁鐵互相吸引。她善良、可愛，專業上的努力也很吸引我，當時在對戲時都很認真，不管是動作戲還是喜劇，可以跟這樣的女孩交往很幸運」。

孫綻跟米可白穩定交往中。（陳俊吉攝）

被問起2人最浪漫的瞬間，孫綻害羞笑說，自己曾經在信義區香堤大道上跟街頭藝人借了吉他，在眾人面前演唱庾澄慶的〈情非得已〉，「她當下很害羞，很開心，我覺得她的很可愛，很吸引我，我也要努力，變成更好的人」。

米可白日前認戀孫綻。（圖／中時資料照）

戀愛至今1年，孫綻表示很希望可以跟米可白邁入下一步階段，「充滿信心、盼望，想要往下一步，我覺得我還要努力。最棒的是我們可以有話就說，什麼話題都聊，能互相照顧就很幸福」。由於孫綻是基督徒，但米可白身材火辣，真的能守住婚前性行為的「最後一道防線」嗎？孫綻聽後隱晦笑說：「有犯罪的自由，就讓自己跟她一起保持正向態度去相處，好的關係就是把身心靈都交給她。」媒體追問是否已「成為罪人」？他則回：「人從一出生都是罪人，我一直都是罪人啊，但有上帝幫助我悔改，我們還會一起去教會。」