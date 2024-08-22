大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》，即將在8月27日於全球同步發行史詩級資料片《地心之戰》，邀請玩家展開全新的冒險旅程。為與台灣玩家一同歡慶上市，暴雪娛樂首度聯手高雄國立科學工藝博物館，自8月23日起至9月22日，獨家推出期間限定的「地心冒險之旅」特展，不只重現遊戲內經典場景與角色人物，更將《魔獸世界》遊戲元素結合氣候變遷、地球暖化等科工館原有的自然科學設施，打造寓教於樂的趣味體驗。

薩格拉斯射下「那把劍」，艾澤拉斯各地出現異象，特展將其劇情與地球能源過度開發造成災害結合。（古明弘攝）

「地心冒險之旅」特展的「尋找自我區」，玩家可在光影折射的空間內聽到角色的內心低語。（古明弘攝）

全球獨家的「地心冒險之旅」特展於8月23日起在國立科學工藝博物館正式開展，從北館入口至地下一樓的氣候變遷廳、奇幻國常設展區內，沿路設置10大特色展品， 玩家可透過地圖指引探索高達350公尺的「那把劍」、直達艾澤拉斯地下世界的「地心通途」、部落及聯盟的「攻城坦克」等裝置。此外，《魔獸世界》遊戲角色「麥格尼．銅鬚」和「達格蘭」祖孫倆更化身「語音導覽員」，引領玩家深入艾澤拉斯的地下世界。

暴雪娛樂將高雄科工館的電梯包裝成直達艾澤拉斯地下世界通道。（古明弘攝）

在艾澤拉斯的「灼熱峽谷」，位於科工館象徵地球暖化的6度C區，藉此呼籲大家正視環保議題。（古明弘攝）

「在偌大的科工館中設有一條隱藏的艾澤拉斯路線，等待各位冒險者前來探索！」《魔獸世界》資深遊戲總監 Ion Hazzikostas表示：「希望冒險者在『地心冒險之旅』特展中，盡情感受全新資料片的魅力，並與我們一同期待《魔獸世界：世界之魂戰記》三部曲即將展開的首部篇章《地心之戰》！」

此外，只要完成隱藏在科工館的神祕任務，即可兌換《魔獸世界》專屬好禮，還有機會抽中「《魔獸世界：地心之戰》20 週年紀念典藏版」。