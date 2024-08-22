每個人都期望工作或投資有回報，財運暢旺，命理專欄「十二生肖運勢」公布4生肖在下半年財運旺盛，其中屬狗者創業有望成功，使收入倍增。

▌生肖牛

生肖牛靠著努力不懈的精神與踏實的步伐，事業在下半年得到不錯的回報，正財和偏財都顯著提升；另外，屬牛者感情上將感受到前所未有的溫馨與和諧，伴侶間相互扶持，使彼此迎來美好的生活。

▌生肖鼠

生肖鼠下半年將抓住商機，無論是上班族還是經商者，都將獲得不錯的收入，也有望獲得貴人提攜，使事業發展更加順暢；另外，單身的屬鼠者有望在下半年遇到心儀的對象，開啟甜蜜的戀情。

▌生肖兔

生肖兔下半年在財務上雖然沒有大富大貴的機會，但小財不斷，使生活品質穩步提升；至於感情方面，屬兔者將在親情、友情以及愛情間擁有溫馨與和諧的相處。

▌生肖狗

生肖狗下半年正財穩定，偏財也有不錯的收益，在投資理財或創業方面，有望迎來好時機，使收入倍增；另外，屬狗者在感情上將感受到充足的安全感與幸福感。

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