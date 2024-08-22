柳奇醫院慶祝開院20周年，22日切蛋糕慶祝。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

台南柳營奇美醫院歡慶開院20周年，22日舉辦慶祝大會，特別設置照片回憶展；奇美醫療體系董事長許春華致詞時說，奇美集團創辦人許文龍曾說過，「人要過得幸福，追求幸福人生，最終還是要回到健康的心靈和強健的身體。」20年來，柳奇醫院在歷任院長及同仁的努力耕耘下，持續提升溪北鄉親的健康福祉，實踐許文龍創辦人以友善醫療回饋社會的理想。

柳奇醫院慶祝開院20周年，在醫院門診區走廊及宿舍大樓1樓區域，分別展覽「柳奇20周年照片接龍回憶SHOW布條」及「人物影像展」與「歷史剪報」，另外在主場地大講堂外面，還設有柳奇20周年慶打卡道具及簽名樹，提供醫院員工拍照留念及分享。

柳奇醫院院長黃順賢表示，柳營奇美醫院在創院之初，以急重症照護及癌症醫療作為醫院發展的策略，除了取得不錯的營運績效外，也多次以優異成績通過醫院評鑑及認證，在環境優化、節能減碳、永續環境等方面亦獲得不少殊榮與肯定。

黃順賢說，這些年人口急速老化及失能，院方也積極走入社區，陸續提供社區巡迴醫療、居家醫療、失智照護據點、居家服務等服務，期望能提供最有效且符合老年人需求的健康照護，未來也期待能建構一個非癌、慢性疾病的個案管理系統，進而構築溪北地區慢性疾病照護網路。