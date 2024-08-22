高雄在地的職業組國手邱耀賢（左）、吳思岑參與這次國標舞世界盃比賽。（柯宗緯攝）

青少年冠軍郭品薰（2023世界青少年單人積分排名冠軍）。（柯宗緯攝）

113年全民運動會高雄市14歲以下代表林巧晴（左）、洪瑞優（右）。（柯宗緯攝）

HTD舞團。（柯宗緯攝）

「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事，8月29日至31日將在鳳山體育館開舞，3天將有國內外1500名舞者齊聚，年紀從7歲到70幾歲。其中，國標舞世界盃台灣站是首度爭取到高雄舉行，高雄在地舞者也參賽，力拚把獎項留在高雄。

由亞洲舞蹈聯盟所舉辦的國標舞世界盃，第1站將於8月25日從馬來西亞吉隆坡出發，第2站8月29日選定台灣高雄、第3站9月1日轉往韓國首爾，所有參與賽事選手將在1周內巡迴亞洲3國。

中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿與祕書長蔡宛蓁夫妻檔籌畫「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事。許哲睿指出，國標舞世界盃是亞洲舞蹈節巡迴賽事之一，過去都在台北舉辦，這次首度到高雄，爭取過程不易，包括選手要配合到高雄的班機、簽證等因素，但一切很值得，可讓世界看到高雄。

許哲睿提到，參與此次賽事的台灣舞蹈高手，全力加強訓練，希望奪得佳績為台爭光，其中高雄在地的職業組國手邱耀賢、吳思岑，青少年冠軍郭品薰（2023世界青少年單人積分排名冠軍）、113年全民運動會高雄市14歲以下代表洪瑞優、林巧晴及潛力十足的青少年選手。

另外，「2024高雄舞蹈節」則是繼2009世界運動會與2013世界舞蹈大賽後，睽違已久在高雄所舉辦的大型舞蹈盛會，來自全球27個國家舞者同台，舞風有包括拉丁舞、摩登舞、運動舞蹈、熱舞、肚皮舞、有氧舞、韻律舞等將近30種不同舞蹈風格與類型，不分男女老少，從兒童、青少年、社會人士、一般大眾到專業舞蹈選手，創下全台灣第1場結合各種不同類型舞蹈運動的舞蹈盛事。

特別的是，為推廣舞蹈這項既是藝術也是運動的全民活動，許哲睿表示，除開放3天舞蹈節期間，鳳山體育館2樓觀眾席免費入場，憑當月份2張發票還可以現場兌換摸彩券1張，有住宿券等20多個獎項，所募得之發票也將捐贈給紅十字慈暉園育幼中心，邀請大家一起來鳳山體育館觀比賽、看表演、做公益。