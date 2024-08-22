雲林縣府去年加碼補助機車駕訓1300元，鼓勵高中職、大學生學習安全駕駛觀念，加上交通部補助1300元，使報名機車駕訓班千元有找，這項政策大獲好評，今年再延長到11月30日止。

雲林縣2022年30天內死亡的交通事故，機車事故102人最多，占所有交通事故61％；機車事故肇事原因前二名為未注意車前狀況、未依規定讓車，比例相當，都與不當駕駛行為息息相關。

鑑於每一名車禍死亡案件，社會成本增加1600萬元損失，每增一名車禍傷患，社會成本增加約100萬元，不僅造成家庭破碎，社會成本也非常龐大，縣府去年無上限補助1300元機車駕訓費用，鼓勵年輕人透過完整駕訓班教育訓練，強化機車防禦駕駛的安全觀念。

今年交通部補助1300元機車駕訓的名額是1200人，雲林縣府再追加補助1300元，名額比照去年無上限，9月2日將進入雲林科技大學及虎尾科技大學大力宣傳。

縣府說，為提高報名機車駕訓班意願，已行文縣內大專院校及高中職，年滿18歲學生參加機車駕訓班訓練期間應准予公假。

縣警局指出，研究指出考機車駕照前先上駕訓班，上路後違規風險減少59％、肇事風險減少36％，參加機車駕訓是能讓自己遠離道路風險的有效方式，歡迎所有民眾考照前報名受訓，相關資訊請至嘉義區監理所官網「機車駕訓補助專區」。