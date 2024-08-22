台灣將迎來超高齡社會，壯世代的學習需求需要被看見，華梵大學率全國之先宣布推出「壯世代學習方案」，今年8月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代全方位的就學諮詢，在導師引導下可不受科系限制，以專題模組化方式自由跨域選課，圓滿自己的人生夢想。

華梵大學壯世代學生歡喜做雕塑，圓滿人生夢想。（華梵大學提供）

華梵大學校長李天任表示，華梵大學多年前推出自主學習實驗教育方案，開放年輕學生在輔導教師團的協助下提出自己的自主學習計畫，跨系跨域自由選課，實施後頗受好評。現因應社會需求，以及華梵目前已有近三成大學部學生為40歲以上中高齡人士，決定進一步將自主學習理念擴大延伸至壯世代。

李天任指出，「壯世代學習方案」強調壯世代對於自我生涯精進的追求，學生入學後可選擇加入「圓夢學苑」，由輔導教師團與學習導師一對一協助規畫專屬學習路徑，並可不受原有科系的必選修學分數限制，自由跨領域修讀全校所有課程，畢業前修滿128學分即能取得學士學位。

華梵大學壯世代學生2023年6月前往韓國遊學。（華梵大學提供）

李天任說明，在課程上，華梵大學提供佛教藝術、書法、美術、文創設計、空間設計、無人機、攝影、VR、IC設計等各類蜂巢式的模組疊加課程，由學習導師輔導學生跨域學習，每位學生更可擁有全國數一數二的個人工作空間，可以不被時間打斷，盡情創作與實作。

另一大特色是，華梵設有30多個百工坊以及藝術村，包括AI應用、陶瓷3D列印、陶藝工坊、古琴製作、金工、木雕與石雕等雕刻工坊、數據分析等，由老師手把手帶領學生成為各領域職人。

李天任強調，華梵大學國際學習風氣更是鼎盛，全校高達40％的學生都在國際交流獎學金的資助下出國交換或遊學，尤其熟齡學生更是趨之若鶩，紛紛把握此一CP值甚高的海外學習機會，拓展國際見聞與視野。

作為融合科技與人文的人才培育機構，李天任宣布，113學年度起華梵包含佛藝、美術、設計、攝影VR、科技等各系所都將全面融入AI教學，強化業師授課、產學合作與實習，針對經濟有困難的學生，學校也將提供各類獎助學金與工讀機會。

李天任表示，華梵大學成立「圓夢學苑」就是為了協助壯世代學生圓滿自己的學習進修計畫，完成人生目標，歡迎全國具高中同等學力的45歲（含）以上壯世代，參加華梵大學就學諮詢與「壯世代學習方案」，圓滿人生。