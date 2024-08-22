20日晚間7時許，桃園市八德區和平路與大忠路口，42歲謝姓女子行走在斑馬線上遭29歲呂姓男子駕駛小客車撞，導致謝女頭部、身體多處受傷，後續肇責仍待警方釐清。
呂男駕駛小客車由重慶街往和平路方向行駛，欲右轉和平路時，與行走在斑馬線上的謝女發生碰撞，現場造成謝女頭部、身體多處受傷，當事人經呼氣酒測值為零。警方呼籲，駕駛車輛上路，務必遵守道路交通安全規則，以維護交通安全。
20日晚間7時許，桃園市八德區和平路與大忠路口，42歲謝姓女子行走在斑馬線上遭29歲呂姓男子駕駛小客車撞，導致謝女頭部、身體多處受傷，後續肇責仍待警方釐清。
呂男駕駛小客車由重慶街往和平路方向行駛，欲右轉和平路時，與行走在斑馬線上的謝女發生碰撞，現場造成謝女頭部、身體多處受傷，當事人經呼氣酒測值為零。警方呼籲，駕駛車輛上路，務必遵守道路交通安全規則，以維護交通安全。
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